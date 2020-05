Las estremecedoras imágenes del accidente aéreo en Pakistán

El viernes un avión de la compañía estatal Pakistan International Airlinesel cayó en una zona residencial de Karachi.

99 personas iban a bordo. 97 murieron y milagrosamente 2 personas sobrevivieron al percance.

Uno de los supervivientes se encuentra estable e incluso habló con los medios. Dijo que observó fuego antes de que impactaran.

A través de las redes sociales compartieron las imágenes del avión estrellándose. Se observa el momento en que el aeronave pierde potencia y va cayendo horizontalmente. Posteriormente una explosión eleva una densa humareda.

Exclusive Footage Of Yesterday Pakistan International Airlines (PIA) Crash ! According To Pakistan News Source, More Than 100 People Were Onboard !



The Plane Crash In Residential Area Nearby Airport !#RipPakistan ! Nepal Is With You pic.twitter.com/izV1Lb5GH3

