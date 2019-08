Kirchnerismo vapulea a Macrismo en las Primarias

Con casi 15 puntos de diferencia, la oposición se impuso ante el oficialismo en las Elecciones Primarias del domingo en Argentina. Si continúa este resultado no se necesitará balotaje en las Elecciones Generales.

Mucho antes de que todas las mesas sean escrutadas en la noche del domingo, el presidente Mauricio Macri salió al paso a reconocer la derrota ante la fórmula opositora Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

Macri felicitó a todos los argentinos que concurrieron a votar en paz. "Fue una mala elección que nos obliga a redoblar los esfuerzos para lograr el apoyo en octubre (mes de las Elecciones Generales) y continuar con el cambio", dijo en su mitín político.

El recuento final quedó: 47,65 % de los votos para Frente de Todos que es la fórmula Fernández - Fernández versus 32,08 % para Juntos por el Cambio, de la chapa Macri - Pichetto.

Por su parte, el candidato opositor a la presidencia de Argentina dejó en claro "que fueron buenos siempre arreglando los problemas que otros generaron" y que con este resultado, ve el nacimiento "de otra Argentina". Si se repiten los resultados para el 27 de octubre, fecha de las Elecciones Generales, el Kirchnerismo volverá al poder sin la necesidad de que se aplique la segunda vuelta.

Para entender el sistema electoral de Argentina, durante las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) todos los precandidatos a presidentes se presentan. El padrón electoral completo debe participar en esta etapa. El fin es descartar a aquellos candidatos que no tienen chances ya que aquellos postulantes que obtienen el 1,5 por ciento de los votos, pasan directamente a competir en las Elecciones Generales que se celebrarán octubre. No obstante, los resultados para los que se llevan la mayor tajada de los votos, no son definitivos pero ya marca la temperatura de cómo será en el encuentro final.