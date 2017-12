Japón se prepara ante posible ataque de Corea del Norte

En primera instancia, el simulacro se realizará el 22 de enero en Tokio, pero posteriormente las demás ciudades del país se sumarán a esta iniciativa. Unas 250 personas estarán a cargo de enseñar a los pobladores de la ciudad evacuar espacios al aire libre y cerrado después de que el sistema Nipón centralizado vía satélite "J-Alert" alerte con sirenas y altavoces sobre el lanzamiento.

Así también, el gobierno pretende enviar mensajes de texto a cada poblador y realizar publicaciones en todas las redes sociales más utilizadas en el país, con el objetivo de que todos los ciudadanos japones estén atentos a la situación de evacuación.

Alarm from JP Gov. "A missile was fired from North Korea. Please evacuate to a sturdy building or basement." #northkorea #Japan pic.twitter.com/38NNCteqY2