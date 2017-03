Inventó asalto para pasar 4 días con su ex y ahora puede ir a prisión

Tras ser buscada intensamente por su familia, una joven inventó que fue asaltada y que perdió la memoria por un golpe en la cabeza. Todo era mentira, pasó 4 días con su ex novio y ahora podría ir a prisión.

La joven de 18 años había salido de su casa para buscar trabajo, pero volvió recién luego de 4 días. En ese tiempo, sus familiares la buscaron de forma desesperada en San Vicente, litoral de San Pablo, Brasil, recorriendo el barrio y repartiendo volantes con su foto, así como también alertando sobre su desaparición a través de las redes sociales.

La supuesta víctima del asalto, identificada como Liliane Andrade Santos, apareció en un hospital de la ciudad de Santos. Ella alegó que fue asaltada por un hombre y recibió un fuerte golpe en la cabeza que le hizo perder la memoria.

Sin embargo, el caso cobró tanta repercusión, lo que sumado a la presión de sus amigos, hizo que la joven confiese la verdad.

Aunque no habló de los verdaderos motivos, confirmó que inventó lo del asalto y la pérdida de memoria para pasar unos días con su ex novio y no recibir la recriminación de su abuela, con quien vive tras la muerte de su madre.

"Ella mintió, pero ella no es de hacer eso. Nunca nos dio motivos para no creer en lo que dice. Pedimos disculpas a todos los que se preocuparon con ella", dijo la abuela.

La policía informó que la situación se puede considerar como una falsa comunicación de un crimen y la joven puede ser penada con hasta 6 meses de prisión y multa.