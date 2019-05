Horror en Japón: Hombre apuñala a 19 personas y mata a 2

Un hombre apuñaló a 19 personas, entre ellas niños en edad escolar, en Kawasaki, en las afueras de Tokio, Japón. En la agresión, murieron un niño y un adulto. Mientras que el atacante se quitó la vida.

El sujeto sacó un cuchillo en un parque de la ciudad de Kawasaki, Japón y comenzó a atacar a las personas que se encontraban en el lugar. Un total de 13 niños y 6 adultos resultaron heridos, en tanto que medios locales reportan 2 muertos.

El atacante, que tenía unos 50 años de edad, murió más tarde a causa de una herida autoinfligida.

En tanto que, el motivo del ataque aún no fue esclarecido. No obstante, no sería la primera vez que se producen apuñalamientos a gran escala en Japón, en ocasiones contra objetivos vulnerables.