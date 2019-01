Guaidó se autoproclama presidente de Venezuela y Trump lo reconoce

El líder de la oposición en Venezuela, Juan Guaidó, se autoproclamó presidente de su país. De inmediato, Donald Trump lo reconoció como mandatario interino, así como la OEA.

Guaidó, en medio de una celebración que no fue transmitida por todos los medios de comunicación en Venezuela, se autoproclamó "presidente encargado" del país. "No tengo miedo de que me lleven a la cárcel, sino por las familias del país que la pasan mal", dijo en medio de la multitudinaria marcha que se lleva adelante en el país.

En menos de una hora, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó un anuncio a través del Twitter de la Casa Blanca. "El presidente Trump ha reconocido oficialmente al titular de la Asamble Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente interino del país", señala la publicación.

También, Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), expresó por Twitter su apoyo "al Presidente Encargado de Venezuela".

Por su parte, el Tribunal de Justicia exhortó a la Fiscalía a que investigue la Asamblea Nacional por la usurpación de las funciones del presidente de la República.

Este miércoles es día de marchas en Venezuela y cientos de miles de personas adherentes a la gestión de Nicolás Maduro y los opositores, salieron a las calles levantando cada sector su bandera. Hasta el momento se reportó al menos un muerto y decenas de detenidos por la Guardia Bolivariana.