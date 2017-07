Google pretende lanzar sus mosquitos para acabar con el Aedes aegypti

Google cuenta con una división de Ciencias Biológicas y tiene la intención hacer frente a los mosquitos Aedes aegypti, para contrarrestar la presencia del zika, chikungunya, dengue y la fiebre amarilla.

El mosquito portador de estas enfermedades se ha convertido en el asesino serial más conocido en la mayoría de los continentes del mundo. Es por eso que Google planea liberar 20 millones de mosquitos machos desarrollados en laboratorios infectados con la bacteria Wolbachia, la cual los esteriliza y evita la propagación de las enfermedades que transmiten, según informa RT.

Esta bacteria no implica ningún peligro para los humanos y no puede ser transmitida a través de las picaduras. La idea es que estos mosquitos macho estériles ayuden a minar la población local de mosquitos, ya que, cuando se apareen con las hembras presentes en el entorno, los huevos de estas no serán capaces de desarrollarse con normalidad y no eclosionarán.

Para poner esta labor en acción, Google ha creado un robot capaz de criar un millón de mosquitos a la semana y se sirve de algoritmos de 'software' y máquinas personalizadas para incrementar la cantidad de mosquitos que produce.

De igual manera, afirman que este proyecto no busca la desaparición de la especie y esperan que la primera parte de plan funcione para poder crear una forma de repoblación del insecto, pero de una forma que ya no puedan transmitir las enfermedades.