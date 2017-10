Furioso, Maduro exige hablar con directivos de Facebook e Instagram

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, se mostró furioso contra Facebook e Instagram porque lo "vetan" y exigió hablar con sus directivos. Dijo que solo dan espacio a la oposición.

Maduro aseguró que en ambas redes sociales "meten retardadores", para que no llegue su verdad. Aseguró que la oposición llenó de publicidad las redes sociales durante la campañas de las elecciones regionales del pasado 15 de octubre, mientras el oficialismo fue 'vetado'.

"Me meten retardadores para que no llegue mi verdad, me vetan", manifestó. Aseguró que durante la campaña intentó poner publicidades en ambas redes sociales y estas se lo impidieron.

El mandatario venezolano exigió hablar con los directivos de Facebook e Instagram, y llamó a liberarse de "la tiranía de los dueños de las redes sociales del mundo", para los que tiene "una sorpresita para las próximas semanas", según publica Infobae.com .

"Si yo saco un vídeo de una información importante, yo no puedo meter publicidad, (…) pero sí puedo recibir publicidad del mundo entero y de Venezuela en Instagram y Facebook. (…) Y me meten retardadores para sacarme seguidores o para que no les lleguen mis vídeos o mi verdad", insistió.