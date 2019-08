Fue sometido por una mujer luego de que le muestre su pene

Una exmilitar de Israel realizaba deportes en la orilla del río Charles en Cambridge, Massachussets, Estados Unidos. En un momento, se le cruzó un sujeto que le exhibió su genital.

Ella rápidamente reaccionó ante el acoso y lo persiguió. Mientras estaba detrás de él le gritó: "Te voy a atrapar, cariño". Cuando lo logró, lo tumbó al piso para inmovilizar al hombre.

Las autoridades regionales difundieron las imágenes del momento para identificar al sujeto. Si bien destacan la valentía de la exmilitar, no recomienda que se replique este tipo de acciones.

'I'M GONNA GET YOU': A woman jogging confronted a man who flashed her on Memorial Drive in Cambridge, Massachusetts; he fled and now state police are trying to identify him. "She put the fear of God in the guy," one trooper said. https://t.co/Z6HSZWAiaC pic.twitter.com/tjVgBeb7Sw