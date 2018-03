Fidelidad sinigual: Perro espera a su dueño muerto fuera de hospital

'Campeón' es un perro que desde hace 4 meses espera que su dueño, quien falleció en el hospital donde el lo está velando, aparezca. Una funcionaria decidió adoptarlo.

Este hecho ocurre en el Hospital Santa Casa de Nuevo Horizonte, Sao Paulo, Brasil. El amo de 'Campeón' llegó cuatro meses atrás al sitio con su fiel mascota escoltándolo. Lastimosamente, el paciente murió ese mismo día, y el can aguarda pacientemente el día que su dueño salga a verlo.

La persona que viralizó esta historia, la abogada Cristina Sardella, resaltó: "La espera de él es en vano, pero el amor que le nutre por su dueño es eterno".

Un refugio en una ocasión lo adoptó, pero rápidamente se escapó y retornó al nosocomio. Ahora, el viernes, una funcionaria, Leticia Fátima Nawas Botuluci de 30 años, quien trabaja en el lugar, decidió llevarlo a su casa y nombrarlo como Campeón.

"Como siempre se quedaba allí, nunca pensé en adoptarlo, pero cuando fue llevado para un refugio y ser adoptado, me dio tristeza. Por suerte, escapó del lugar y volvió al hospital. Ahí me sentí más emocionada con la historia de él, y para no perderlo, decidí adoptarlo", explica Nawas.

Antes de esto, fue enviado a una veterinaria para realizar los estudios correspondientes y determinar si tiene alguna enfermedad, como así también se lo bañó y aplicó las vacunas para que su libreta esté al día.

Quien envió al animal a esa clínica manifestó que "el se quedaba en la puerta del hospital todo el día, pero lo importante es que los funcionarios del hospital le dieron su apoyo (con comida y agua). En la mayoría de las veces, las personas expulsan a los animales del local. Espero que ahora pueda tener una vida feliz con sus nuevos dueños", según el portal Globo.

Su nueva dueña apunta quela mascota será bien tratada y que aquel perro que una vez quedaba mirando triste en el hospital, con el tiempo estará renovado. "La gente del hospital siempre lo trató muy bien. Es muy dócil y con seguridad, tendrá bastante amor y cariño", concluyó la profesional.