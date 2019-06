Facebook, Instagram y WhatsApp no se instalarán en teléfonos Huawei

Este viernes Facebook anunció que no permitirá que sus aplicaciones, entre las que se encuentran Instagram y Whatsapp, sean preinstaladas en los smartphones de la compañía china.

Las aplicaciones de Facebook, Instagram y WhatsApp dejarán de instalarse en teléfonos Huawei. La decisión de Facebook se debe al veto impuesto por varios países, liderados por Estados Unidos, a Huawei, alegando que supone un riesgo para la seguridad nacional.

La prohibición afecta a todos los teléfonos que aún no hayan salido de la fábrica. No obstante, todos los dispositivos Huawei vendidos aún podrán seguir usando y actualizando la aplicación. No indicaron a partir de qué día aplicará la nueva medida, informó el portal BBC.