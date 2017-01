Exmiss rociada con ácido espera recuperar la vista

VIDEO. Gessica Notaro es una joven y exitosa modelo en Italia. Cuando regresaba a su casa, su exnovio le tiró ácido por la cara, ahora no le importa quedar desfigurada, sólo quiere recuperar la vista.

Notaro fue víctima como otras tantas mujeres de violencia familiar, e incluso, su pareja tenía una orden de restricción. Ella es Miss Romagna y finalista de la edición 2007 de Miss Italia.

El ex novio acusado es Jorge Edson Tavares de 29 años y originario del país africano Cabo Verde. Ambos se conocieron hace tres años atrás en el Acuario de Rimini, lugar donde trabajaban, pero la mujer terminó con la relación en mayo del 2016.

Tavares ya se encuentra en manos de la justicia italiana y niega toda las acusaciones, sin embargo, en él pesa antecedentes por violencia.

La mujer encuentra en un hospital para quemados en Cesena y, aunque va recuperándose de sus heridas, corre el riesgo de perder la vista, en especial de un ojo.

Notaro relató al medio italiano "Il Resto del Carlino" el hecho: "Eran poco más de las once de la noche cuando llegué a la puerta de casa con mi coche y en compañía de mi actual novio. Al llegar a la entrada, nos despedimos y él se bajó", al abrir la puerta del garaje, la víctima se encontró con su ex que llevaba en la mano una botella de plástico. Sin decir nada, lanzó el líquido y salió huyendo.

"No me importa quedar desfigurada. Sólo quiero recuperar la vista. De un ojo veo y ya me siento feliz", expresó en conversación con el medio citado.

Comentó que su piel ardió y, por fortuna, llevaba lentes y gorro, o si no la situación sería peor. Al tratar de perseguirlo, se nubló su vista y volvió a su casa donde fue asistida por su madre quien le llevó al hospital, informó Clarín.

