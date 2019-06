Estados Unidos levanta bloqueo a Huawei, tras acuerdo con China

La decisión fue anunciada luego de que Donald Trump y Xi Jinping se reunieran en la cumbre del G20.

De esta manera, Washington frenó la imposición de nuevos aranceles a China y accedió a permitir que las empresas estadounidenses vendan productos a la tecnológica Huawei.

Trump y Xi, finalmente accedieron a reanudar las negociaciones comerciales, poniendo fin a la amenaza estadounidense de extender sus aranceles a todas las importaciones chinas.

"Vamos a trabajar con China desde donde nos habíamos quedado, para ver si podemos llegar a un acuerdo", dijo Trump en una conferencia de prensa al término de la cumbre en Osaka.

No obstante, el mandatario no aclaró si el veto a Huawei se levantará por completo, al afirmar que los equipos cuya venta había acordado permitir serían aquellos "que no presenten un gran problema de seguridad nacional".

Con información del portal El Tiempo.