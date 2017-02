Enfrentó a su papá y este confesó que abusó de ella por 18 años

VIDEO. Retornó a su país desde España con un solo objetivo, enfrentar al pederasta de su padre. Lo grabó con el celular y consiguió su confesión: "Abusé de vos durante 18 años".

"Aquí están las pruebas de la 'La Loca' con 40 ovarios, me enfrenté a mi violador y abusador sexual durante 18 años, desde que era una bebé. He recibido aparte maltrato físico, psicólogico torturas, desprecios y abandono de persona y no sólo por parte de él, mi padre biológico, sino también por parte de la mujer (Dora Iris Lahitte) que me parió por ser hija de él, ya que su otro hijo (Antonio Ramón Cisneros Waiman) no es mi hermano de sangre", comienza diciendo la publicación de Romina Balaguer, de 35 años, que volvió hasta Argentina y consiguió la confesión de Antonio Cisneros, de 66 años.

Pero eso no fue todo lo que debió soportar durante su infancia, su níñez y su adolescencia. En su relato, revela que además su hermano abusó de ella a los 14 años, quien la tocaba mientras se masturbaba y también la maltrataba físicamente.

Ella decidió mostrarle al mundo la verdad oculta sobre la familia, que ella asegura que le arruinó la vida; ya que entiende que la justicia en su país no existe y ninguno irá a la cárcel; por lo que exclama: "JUSTICIA SOCIAL".