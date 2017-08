Cazador de tormenta transmitió en vivo desde el ojo del huracán Harvey

Jeff Priotowski transmitió en vivo, vía Periscope, el paso del huracán Harvey, por más de una hora y media. El hombre logró captar nada menos que el ojo de la tormenta, cuando alcanzó la costa de Texas, mientras él se encontraba en su vehículo.

En un momento de la transmisión, se vio obligado a dejar su camioneta, ya que el lavadero donde se encontraba estacionado comenzó a derrumbarse por causa de la tormenta de categoría 4.

El huracán Harvey tocó tierra en Texas en la noche del 25 y el 26 de agosto, con vientos de hasta 200 kilómetros por hora, causando estragos en el lugar, dejando además inundaciones de casi 4 metros de altura, así como una enorme destrucción y víctimas fatales.

Rockport many building have collapsed near the water.#txwx @NWSCorpus pic.twitter.com/pIsJaaFURX