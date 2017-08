El conmovedor gesto de un joven con su abuela que se volvió viral

Un joven brasileño realizó el gesto más bonito para su familia, luego de que a su abuela fuera diagnosticada de Alzhéimer. El joven se tatuó el recuerdo más bonito que tiene su abuela de él.

La familia Martins, de Río de Janeiro, Brasil, recibió una de las peores noticias en el mes de junio. Lourdes, la abuela de la familia, fue diagnosticada de Alzhéimer avanzado, que con la avanzada edad de la mujer, se vuelve fuertemente degenerativo.

Leonardo Martins, uno de los nietos Lourdes, decidió realizar un pequeño gesto de amor para su abuela y su familia, y se tatuó en el torso la carta que la abuela le escribió cuando cumplió 18 años y entró en la universidad.

En la carta, la mujer le narraba una anécdota ocurrida cuando lo llevó a un estudio fotográfico, el día que cumplió su primer año de edad.

Querido Leo,

Cómo me gusta recordarte pequeñito, sonriendo para mí.

Cuando cumpliste un añito, fue difícil hacerte sonreír. Pero de repente sonreíste y aplaudiste.

Qué cosa es la vida, ¿no? Hoy te veo terminar el colegio y entrar en la universidad. Qué alegría para mí.

Que Dios te ilumine.

Besos de la abuela Lurdes, que te quiere mucho.

Enhorabuena.

La mujer de 85 años refiere que es el mejor recuerdo que tiene de toda su vida, fue por eso que el joven decidió tatuárselo: "Ella dice que es el mejor recuerdo que tiene de mí, por eso la carta es tan importante. Tenía miedo de perder ese recuerdo, pero ahora lo llevo conmigo a todas partes", indicó Leonardo.

El video de la reacción de Lourdes al ver el tatuaje de su nieto se ha vuelto viral y ya superó los 10 millones de reproducciones. En él, se aprecia, cuando la mujer se emociona y agradece el gesto mientras dice, entre lágrimas: "Oh, Dios mío. No me lo creo. Te quiero mucho".