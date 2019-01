El #10YearsChallenge que conmueve a todos

La usuaria Petiza Inflamable de Twitter, Camila Rivadavia, se sumó al desafío de subir una foto de hace 10 años. En esa época, ella luchaba contra el cáncer y hoy luce la batalla ganada que conmovió a los internautas.

"No me animaba, pero..." señala Camila de Mar del Plata, Argentina, con las instantáneas de cómo luce hoy y cuál era su aspecto 10 años atrás. Demacrada y pelada, pero una sonrisa de esperanza e inocencia de una niña de 8 años irradia la fotografía.

"Mucho tiempo oculté esta parte de mi vida para que no se me vea como una víctima", dijo Camila a través de medios de comunicación. Y en efecto, su reserva hizo sorprender a varios de sus allegados que no conocían su historia de vida completa.

Sin duda, este no es el challenge de un usuario más, sino que demuestra el coraje, la valentía y la lucha de una persona que sufrió la enfermedad y logró superarla. Las reacciones inundaron con ánimos, mensajes de amor y congratulaciones. Hasta la tarde de este viernes, la publicación tiene más de 17.000 RT y más 194.000 Me Gusta.

Camila le ganó al cáncer y conmueve con su #10YearChallenge.

Le diagnosticaron leucemia a los 9, tiene 18 y hoy emociona al mundo entero con su posteo de "antes y después": "Le gané a algo grosso... y quise sumar mi granito de esperanza de que pasan cosas buenas también". pic.twitter.com/qVPPJkaW1a — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 18 de enero de 2019

La publicación original: