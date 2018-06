EE.UU: Al menos 5 muertos tras tiroteo en un períodico en Maryland

La policía por el momento confirmó que existen cinco muertos tras la balacera dentro de la redacción de un períodico en Maryland, a minutos de Washington.

Así también, confirmaron que hubo un detenido tras este hecho. El ataque habría comenzado en la propia sala de redacción del Capital Gazette y fue reportado por varios periodistas que estaban trabajando en el sitio.

Varios de ellos por ejemplo twitearon los sucesos. "Un tirador activo (...) Por favor, ayúdenos", "No hay nada más aterrador que escuchar que varias personas recibiendo disparos mientras estás debajo de tu escritorio y luego oyes al atacante recargar (su arma)" y "El tirador disparó contra la puerta de vidrio de la oficina y entró disparando a varios empleados. No puedo decir mucho y no quiero declarar que alguien está muerto, pero (la situación) está mala".

Trump ya se expidió al respecto: "Antes de partir de Wisconsin, fui informado sobre el tiroteo en el Capital Gazette en Annapolis, Maryland. Mis pensamientos y oraciones están con las víctimas y sus familiares. Gracias a todos los socorristas que están ahora en la escena".

