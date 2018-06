Donald Trump y Kim Jong Un llegan a Singapur para histórica cumbre

El mandatario norcoreano fue el primero en arribar a Singapur, alrededor de las 14.30, hora local, mientras que Trump llegó a las 20.20, según reportes de medios de locales.

Kim fue recibido en el aeropuerto de Changi por la ministra de Relaciones Exteriores, Vivian Balakrishnan y agradeció los sinceros esfuerzos que ha hecho Singapur para ayudar con los preparativos para esta cumbre, donde el principal interés de ambas naciones tiene que ver con el cese de los ensayos nucleares en la península coreana y fomentar mejores relaciones con los países de la mencionada región asiática y con occidente.

El presidente norcoreano, del aeropuerto se dirigió a un hotel de la mencionada ciudad y fue acompañado con una comitiva de 35 vehículos y decenas de policías en motopatrullas.

Según la agencia de noticias Yonhap de Corea del Sur, a Kim Jong Un lo acompañan varios de sus asesores, entre ellos Kim Yong Chol, vicepresidente del gobernante Partido de los Trabajadores, quien se reunió con Trump en Washington para entregarle una carta en representación del gobierno norcoreano. También lo acompaña su ministro de Relaciones Exteriores, Ri Yong Ho y la hermana menor de Kim, Kim Yo Jong, quien lo había acompañado a los Juegos Olímpicos de Invierno y formó parte de las conversaciones intercoreanas en el mes de abril.

El presidente Donald Trump, fue recibido por el ministro de Asuntos Exteriores, Vivian Balakrishnan, al llegar a la base aérea de Paya Lebar. Posteriormente fue junto a una caravana de 30 vehículos hasta un hotel. Trump está acompañado del secretario de Estado, Mike Pompeo, el asesor de seguridad nacional, John Bolton, el jefe de personal de la Casa Blanca, John Kelly, y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders.

Antes de partir a Singapur, Trump refirió lo siguiente en su cuenta de Twitter, “ Estoy de camino a Singapur, donde tenemos la oportunidad de lograr un resultado verdaderamente maravilloso para Corea del norte y el mundo. Sin duda será un día emocionante y sé que Kim Jong-un va a trabajar muy duro para hacer algo que rara vez se ha hecho antes, crear paz y gran prosperidad para su tierra. ¡ Espero con ansias conocerlo y tener la sensación de que esta oportunidad única no será desperdiciada!”

Corea del Norte y Estados Unidos no han tenido trato diplomático algunos y menos un encuentro entre sus presidentes, siquiera por teléfono desde 1950, donde se desarrolló la llamada Guerra de Corea.

