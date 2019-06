Donald Trump suspende bombardeo a Irán

El presidente Donald Trump aprobó un bombardeo contra Irán, en represalia, luego de que un dron de USD 130 millones del Ejército estadounidense fuera derribado por fuerzas militares iraníes. Oficiales militares y diplomáticos esperaban el ataque tras intensas discusiones y debates en la Casa Blanca.

Sin embargo, la orden fue suspendida en la noche del jueves. Finalmente, el mandatario explicó la decisión en su cuenta de Twitter, mencionó que estaba "listo para atacar", pero que canceló el bombardeo faltando 10 minutos cuando le informaron que el ataque podría llegar a producir hasta 150 muertos.

"No es una respuesta que se corresponda con el hecho de haber derribado un dron no tripulado. No tengo ningún apuro, nuestro Ejército es nuevo y está listo para avanzar, el mejor del mundo por lejos. Las sanciones son severas, y ayer sumamos más. Irán nunca puede tener armas nucleares, no contra Estados Unidos, ¡ni contra el mundo!", aseveró.

....On Monday they shot down an unmanned drone flying in International Waters. We were cocked & loaded to retaliate last night on 3 different sights when I asked, how many will die. 150 people, sir, was the answer from a General. 10 minutes before the strike I stopped it, not....