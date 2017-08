Asamblea Constituyente disuelve el Parlamento venezolano

La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela asumió este viernes las competencias de la Asamblea Nacional, luego de que los directivos del Parlamento se negaran a comparecer ante los miembros del mismo.

Los directivos de la Asamblea Nacional (AN) fueron convocados para este viernes por los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que se encuentra en plena labor para reformar la Constitución venezolana.

Los representantes del legislativo no asistieron, por lo que los constituyentes redactaron un decreto en donde anunciaban que asumirán las competencias del Parlamento.

Para la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, la ausencia de los titulares de la Asamblea Nacional comunica que siguen desconociendo la voluntad del país.

Derecha venezolana desconoce voluntad del pueblo que votó el 30J y responde con #SillaVacía al clamor de paz y soberanía de Venezuela! pic.twitter.com/5EHzgBxEUI — Delcy Rodríguez (@DrodriguezVen) 18 de agosto de 2017

Por su parte el presidente del Parlamento venezolano, Julio Borges refirió a través de su cuenta de Twitter que la directiva AN y diputados de la Unidad no reconocerán ni acatarán la disolución que pretende imponer Maduro a través de fraudulenta ANC, además dijo que el golpe de estado perpetrado por la ANC es la profundización de las acciones que ejerce el régimen de Maduro contra AN y la Constitución.

Borges hizo un llamado a la población para que participe de una sesión en el Palacio Federal, en donde se presume analizarán posturas a tomar tras este anuncio.

1/5 La directiva AN y diputados de la Unidad no reconocemos ni acatamos disolución que pretende imponer Maduro a través de fraudulenta ANC — Julio Borges (@JulioBorges) 18 de agosto de 2017

3/5 El golpe de estado perpetrado por la ANC es la profundización de las acciones que ejerce el régimen de Maduro contra AN y Constitución — Julio Borges (@JulioBorges) 18 de agosto de 2017