Desgarrador relato sobre los niños separados de sus padres en EE.UU.

Un hombre que trabajaba para una organización sin fines de lucro, contó la espantosa situación que viven los niños que son separados de sus padres que ingresaron a Estados Unidos de manera irregular.

Desde que la ley de tolerancia cero en Estados Unidos está en vigencia, más de 2.300 niños han sido separados de sus padres por haber ingresado al país de manera irregular. Este nuevo mandato que rige desde el pasado 5 de mayo, ha llevado a más de un agente estatal a desistir y revelarse, como el caso de Antar Davidson.

Davidson era empleado de una organización sin fines de lucro que regenta varios albergues para menores en Texas, California y Arizona, zonas que limitan con México. El hombre explicó que los primeros niños que llegaban ya conocían la temática y que estaban seguros que luego volverían a reunirse con sus padres, pero la historia cambió dramáticamente desde que empezaron a llegar menores angustiados y con signos de trauma.

"Han estado viniendo más y más niños que no estaban preparados para esa situación, que básicamente había sido arrebatados de los brazos de sus padres, corrían y lloraban llamando a sus madres, mostrando signos de trauma", explicó.

BBC. El hombre no pudo soportar tanto dolor y cuando la jefa de turno le ordenó que tradujera para un grupo de hermanos brasileños que estaban acurrucados juntos y llorando amargamente porque esa noche estaban a punto de ser separados, se negó a hacerlo. "Yo tenía que traducirles y decirles que iban a ser separados y en ese punto decidí que no puedo hacer eso. La jefa de turno se me acercó muy agresivamente y me dijo que les tradujera que no podían abrazarse, no lo soporte y le respondí que como ser humano, no puedo hacer eso", manifestó Davidson, según reporta la

Este incidente hizo que se diera cuenta que por más bien que él estuviera haciendo en el lugar, tratando de contener a los niños, existía mucho sufrimiento. “Esto no está bien, es inmoral, los estándares globales y no solo los míos lo indican. Pese al bien que estaba haciendo ahí dentro, decidí que no podía quedarme allí más tiempo. Así que me llevé mi lucha afuera", concluyó.