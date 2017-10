Dejó a un lado las burlas y terminó adoptando al perro que le orinó

Una cámara captó el momento en que Heinze Sánchez estaba sentado en la vereda y un perro se acercó y le orinó. El video se hizo viral, pero a pesar de las burlas, el joven terminó adoptando al cachorro.

Eran las 7.10 de la mañana del viernes en la ciudad de Río de Janeiro, Sánchez estaba sentado en la vereda con su celular en la mano, cuando de pronto sintió que algo le mojaba la remera. Era nada menos que un perro orinandole en la espalda. El joven se levantó de forma apresurada e intento dar una patada al animal.

El momento fue captado por una cámara de seguridad y rápidamente comenzó a recorrer las redes sociales hasta volverse viral. Fueron incotables las burlas hacia el joven por la situación que le tocó atravesar, y también recibió más de una crítica por intentar golpear al animal.

Sin embargo, Sánchez decidió dejar a un lado estas burlas y en lugar de tomar represalia decidió adoptar al can.

"Me desperté esta mañana y fui a buscar al perro que me orinó en la espalda. Intenté saber quién era su dueño y me enteré que era de la calle. El perrito ahora tiene un hogar", escribió el joven de 27 años en su cuenta de Facebook este lunes.

Además de darle un hogar, le dio un nombre: Enzo.