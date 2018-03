Decenas de muertos en accidentes aéreos en Nepal y Nueva York

En la mañana de ese lunes se registró un accidente aéreo en Nepal (Asia meridonial), un avión de la empresa US Bangla capotó mientras realizaba maniobras para poder aterrizar en el aeropuerto de Kadmandú. En la nave iban 71 pasajeros, 67 viajeros y cuatro integrantes de la tripulación.

El avión provenía de la ciudad de Dacca, capital de Bangladés. El percance ocurrió luego de que la máquina aterrizó pero no logró detenerse, por lo que salió de la pista y fue a parar a 300 metros del aeropuerto en un campo de fútbol.

El impacto provocó un gran incendio que fue sofocado por bomberos que asistieron al sitio de forma inmediata. Más de una decena de personas fueron rescatadas con vida y llevadas a un hospital, según medios locales.

VIDEO Liberty Helicopters Eurocopter AS350 B2 (N350LH) crashed in Manhattan’s East River, New York after losing engine power. Killing 5 of 6. (11-MAR-2018). @JJmagers pic.twitter.com/s3k1hDn5a3