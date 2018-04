De millonario a lustrabotas: "Hoy me siento más feliz"

Lo conocen como Mr. Sunshine y luego de contar con más de USD 3 millones en su cuenta bancaria, hoy pasa el día sacando brillo a los zapatos de la gente. Él cuenta porqué hoy es más feliz que antes.

Su nombre en Larry Woods, un estadounidense que en los años 80' se hizo con USD 3,6 millones, cuando la familia de su esposa vendió la empresa en la que trabajaban en Nueva Zelanda.

De la noche a la mañana se volvió rico y su vida cambió radicalmente, según cuenta a la BBC .

El hombre cuenta que se compró dos automóviles Rolls-Royce, tenía dos choferes e iba de fiesta en fiesta. "El dinero me volvió blando y débil porque podía tener todo lo que quería", comenta.

Explicó que al tener tanto dinero, uno cree que todos tienen que obedecer sus órdenes, porque el dinero puede hacerte arrogante.

Su vida volvió a dar un giro en una tienda de comestibles chinos, que era atendido por una mujer y su madre, hasta que un día ya no las vio. En su lugar la atención quedó en manos de un hombre, también chino, y Woods, molesto, lo maltrataba cada vez que compraba algo en el lugar.

Sin embargo, el hombre siempre respondía con un "gracias", y esto hizo reflexionar al entonces millonario que se sentía todo poderoso. "Cuando me estaba yendo me sentí tan estúpido. Le dije: 'Lo siento' y decidí que eso nunca volvería a pasar y cambié".

Finalmente se divorció, se deshizo del resto de su fortuna y tras varios tropiezos, y sin un dólar en el bolsillo, hace 13 años comenzó con a lustrar zapatos en la calle Queen, en Auckland, Nueva Zelanda.

El lustre es gratis, el dinero lo gana vendiendo cera para lustrar zapatos y todo tipo de objetos de cuero a USD 14, que asegura son suficientes para vivir.

Así, cada día, transmite su alegría a sus clientes, y asegura hoy es más feliz que cuando era millonario. "No me hacen falta los Rolls-Royce, puedo andar en autobús. No tengo que ser alguien, solo trato de ser buena gente, eso es todo", asegura el hombre.