Cubano-estadounidenses visitan la "verdadera Cuba", no la turística

Diez jóvenes cubano-estadounidenses visitan Cuba como parte de un programa que busca explorar las relaciones entre ambos países, a partir de las experiencias con el "pueblo" y familiares en la isla, no como turistas.

La Fundación CubaOne, con sede en Miami (EE.UU.), explicó hoy que la idea es conectar a estos compañeros de la organización con sus familias y amigos en la isla para que las escuchen, lo mismo que a jóvenes emprendedores cubanos como ellos, artistas, campesinos, y comunidad en general.



La fundación señaló en un comunicado que se trata de establecer un diálogo entre ambas partes para saber lo piensan del futuro de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, y cómo unidos pueden ayudar a buscar un propósito común.



"A medida que las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana continúan evolucionando, CubaOne está comprometida a apoyar y facilitar el compromiso entre nuestros países", dijo el cubano-estadounidense Giancarlo Sopo, presidente y uno de los fundadores de CubaOne.

Daniel Jiménez, el otro fundador, señaló que espera que estos jóvenes, entre ellos empresarios, artistas, abogados, conozcan la "verdadera Cuba y no sólo una mezcla turística".



"Estamos ofreciendo a nuestros compañeros de CubaOne una visión de la historia con oportunidades para escuchar directamente del pueblo cubano", aseguró Sopo.



Además de reunirse con campesinos en Pinar del Río, y diplomáticos estadounidenses en La Habana, escucharán a los empresarios cuentapropistas, periodistas no estatales y una visita a Regla, un municipio de La Habana, fuente de historia cultural afrocubana.



Los jóvenes, que viven en varias ciudades de Estados Unidos, tienen previsto regresar el próximo lunes tras haber pasados las fiestas navideñas en la isla.



Entre los miembros de CubaOne que viajaron están el fundador de The HIV League, Daniel Szymczyk; el abogado de derechos civiles Angelo Guisado, la poetisa y libretista Christina Quintana, y la activista migratoria y de derecho de la comunidad LGBT Fernanda Paguaga. EFE