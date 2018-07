Conmoción en Toronto por tiroteo que dejó 2 muertos y varios heridos

Toronto, Canadá, amaneció angustiada, luego de la noticia de que un hombre abrió fuego contra una tienda, causando la muerte de una persona y dejando heridas a otras 13.

Un video muestra el momento en que el mismo camina por la vereda y de pronto se para frente a un local comercial y comienza a disparar contra la gente que estaba en el interior del mismo.

El ataque acabó con una víctima fatal y 13 heridos. Posteriomente, se confirmó también la muerte del atacante, aunque se desconocen las circunstancias.

Fueron alrededor de 15 a 20 disparos, según testigos y entre los heridos se encuentra una niña en estado crítico.

Witness footage of the shooter walking to a store front and opening fire. 9 ppl are injured, unclear how many dead. Police say shooter is dead. #danforthshooting pic.twitter.com/dbo280RmFE