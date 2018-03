Confirmado: Pedro Pablo Kuczynski dimite a la presidencia del Perú

Fue el propio Pedro Pablo Kuczynski, ahora expresidente de Perú, quien confirmó su renuncia al cargo. En un video grabado, negó todas las acusaciones en su contra.

"Ante esta difícil situación y que me hace injustamente culpable, pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República. No quiero ser un escollo para que Perú encuentre la senda de la unidad que tanto necesita y que me la negaron", explicó Kuczynski en un video grabado y emitido a las 16.40.

Habló también sobre los últimos videos publicados y que calentaron el ámbito político en el país. "Aparecieron grabaciones editadas y selectivamente tendenciones donde daban a entender que el gobierno ofrecía obras a favor de no prosperar la vacancia".

Rechazó 'categóricamente' las demás acusaciones, señalando que nunca fueron comprobadas. "La oposición ha tratado de pintarme como si fuera una persona corrupta y consiguió afectar a trabajadores honestos que laboran en mi domicilio, involucrándolos injustamente en esta artimaña en contra del Gobierno", acotó.

"Reafirmo mi compromiso con un Perú honesto, moral y justo para todos", se despidió.

Ahora queda en manos de la voluntad del vicepresidente primero, Martín Vizcarra, para suceder a Kuczynski. En caso de que él se niegue, deberá renunciar a su cargo para que luego asuma Mercedes Aráoz, la otra vicepresidenta.

He remitido al Congreso el original de esta carta, que he transmitido al Perú, renunciando al cargo de Presidente Constitucional de la República. pic.twitter.com/PHX6ZccU9r — PedroPablo Kuczynski (@ppkamigo) 21 de marzo de 2018

Medios peruanos hablan de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski tras un escándalo. En breve emitirá un mensaje, confirmando o desmintiendo la información.https://t.co/4Ovkg1kvG4#NPY #NosConecta pic.twitter.com/kmcOpz9NPk — Paraguay.com (@paraguaycom) March 21, 2018

El último mensaje de PPK como presidente: