Completará su embarazo de bebé con anencefalia para donar sus órganos

No pasó un minuto de haber recibido la triste noticia de que su bebé no viviría mucho después de nacer, y la madre preguntó al médico: ¿Si llevo el embarazo hasta el final, podemos donar sus órganos?

Estaba en su segundo semestre de embarazo cuando Keri recibió el terrible resultado del examen morfológico de la beba que llevaba en el vientre: la niña padecía anencefalia, una malformación del cerebro, y no viviría mucho después de su nacimiento.

Lógicamente la tristeza y el llanto invadió a Keri y su esposo Royce Young (ambos norteamericanos) pero en menos de un minuto la mujer realizó una pregunta que dejó impactados a todos en la sala. Con una valentía sorprendente le planteó al médico si era factible donar los órganos de su hija, si ella completaba los 9 meses de gestación.

"Recordé el momento en que descubrimos que Eva no era perfecta y como, literalmente, 30 segundos después que el médico nos dijo que nuestro bebé no tenía cerebro, de alguna manera en medio del llanto Keri miró para arriba y preguntó: "Si llevo la gestación hasta el final, podemos donar sus órganos", comenzó relatando su esposo en un post de Facebook.

"Recuerdo que nuestro médico le colocó la mano en el hombro y dijo: ¡Oh, querida! es tan valiente de tu parte decir eso'; tipo diciendo: 'qué amable de tu parte, pero vamos para allá'. Keri hablaba en serio. Allí estaba yo, abatido y con el corazón partido, pero momentáneamente me fortalecí y quedé impresionado con ella", sigue diciendo.

Royce cerró su relato mencionando que en ese momento "era un espectador de mi propia vida, observando a una súper heroína, encontrando sus superpoderes. En el peor momento de su vida, literalmente, al descubrir que su bebé moriría, llevó menos de un minuto para que ella piense en otra persona y como su altruismo podría ayudar. Fue una de las experiencias más poderosas que viví".

Keri también habló de su dolor y de la decisión que tomó. "En primer lugar, esta no fue una decisión religiosa. Sí fuimos y aún somos influenciados por nuestras creencias, pero va más allá de eso. Eso es vida. Todo el mundo tiene, todo el mundo merece. En algún momento, en las últimas 72 horas, Royce y yo hablamos sobre como, de alguna manera, somos un poco suertudos. Tenemos una respuesta definitiva, no estamos esperando por un milagro. Sabemos que ella no vivirá, pero alguien está esperando por un milagro. Los riñones de alguien están fallando, el hígado de alguien lo ha traicionado. Ellos merecen vida y están probablemente rezando por eso. Eva va a poder ser la respuesta", escribió en redes sociales.

El nacimiento de Eva está programado para el 7 de mayo, según publica globo.com.