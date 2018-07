Caminó 32 km para llegar a hora y su nuevo jefe le regaló un auto

Luego de un largo tiempo, Walter Carr, un estudiante universitarios de ciencias médicas, consiguió empleo en una empresa de mundazas, en el estado de Alabama, Estados Unidos.

Un día antes de iniciar su primera jornada laboral, su auto se averió, y al no contar con una alternativa segura para llegar a tiempo en a mañana, comenzó a caminar desde la medianoche los 32 kilómetros que lo distanciaban de su lugar de trabajo.

A las 4.00, habiendo caminado 20 kilómetros, un policía lo abordó y tras escuchar su historia lo invitó a desayunar y lo acercó hasta unos 6 kilómetros de distancia de su lugar de trabajo.

Luego de llegar al trabajo, como se propuso, el director de la compañía, Luke Marklin, se enteró de su travesía que pasó el joven para cumplir con su responsabilidad. En persona llegó hasta él y le regaló las llaves de un Ford Escape 2014.

