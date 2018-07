Cadena perpetua para joven que asesinó a su novio en Argentina

Este martes una joven de 19 años fue condenada a cadena perpetua en Argentina, tras ser hallada culpable del asesinato a balazos de su pareja sentimental en diciembre de 2017, en Gualeguaychú.

El crimen del joven Fernando Pastorizzo (20) conmocionó a toda la Argentina, el hecho se registró alrededor de las 5.00 del 29 de diciembre de 2017 en Gualeguaychú. La pareja del joven, Nahir Galarza, de 19 años, confesó horas después que fue autora de los dos disparos que terminaron con la vida de Pastorizzo. El arma utilizada fue el revolver reglamentario de su padre, que es policía.

Tras quedar detenida y comparecer ante las autoridades, Nahir dio dos versiones, la primera que se trató de un accidente y luego que se trató de un disparo accidental en medio de una discusión.

Las pericias que se realizaron al cuerpo de Fernando Pastorizo y a su ropa, revelaron que Nahir le disparó por la espalda en el momento en que estaba montada junto con él en una motocicleta, según el informe, la bala ingresó a la altura de la capucha del buzo que tenía el joven. El proyectil tuvo un orificio de entrada y salida, y perforó uno de sus pulmones.

Posteriormente, Pastorizzo cayó y la motocicleta quedó sobre su pierna. Luego, la joven disparó a quemarropa, a unos 50 centímetros. La bala impactó en el pecho y perforó el esófago.

La Fiscalía pidió la cadena perpetua, ya que se cuenta con el agravante de se trataba de la pareja sentimental de la víctima, además pidieron que se incluya la figura de premeditación y alevosía, no obstante, los jueces no consideraron los últimos dos puntos referidos para dictar el fallo.

La defensa de la acusada refirió que Nahir era constantemente violentada por Pastorizzo y que no eran pareja sentimental, sino solo amigos con beneficios, como llegó a referir la acusada en cierta parte del juicio. No obstante, los magistrados no hicieron lugar a dichos alegatos y concluyeron que la joven de 19 años actuó con dolo.

"Hubo un primer disparo por la espalda, a quemarropa, y un segundo disparo de frente. Ha quedado destruida la hipótesis de la defensa", refería la parte final de la sentencia. Nahir Galarza es la mujer más joven en la historia de Argentina en recibir la pena perpetua, la misma podría solicitar su libertad cuando cumpla 54 años, reportan medios del vecino país.