Bomberos piden a parejas que dejen de imitar escenas de "50 sombras"

Tras reportar más de 450 atenciones a parejas que sufrieron accidentes con instrumentos sadomasoquistas, los bomberos de Londres hicieron un llamado para que la gente ya no imite escenas sexuales de "50 sombras de Grey"

Con el reciente estreno de la segunda entrega de la película, "Cincuenta sombras más oscuras", los casos de incidentes con elementos sadomasoquistas se multiplicaron en Londres, por lo que los bomberos de esa ciudad se vieron obligados a realizar un llamado a la sociedad.

“Hay que tener sentido común. Si no parece seguro, probablemente no lo sea. ¡No lo hagas!”. “Si usás esposas, procurá que las llaves siempre estén al alcance”. “Si el anillo no cabe, no lo fuerce. Además de ser doloroso, puede acabar haciendo que el servicio de emergencias pierda el tiempo”, son algunos de los mensajes lanzados por el cuerpo de bomberos según publica TN .

El informe señala tras el estreno de la película, el primer caso atentido fue el de un hombre que tuvo el pene atascado en dos anillos de acero por 3 días, y luego les tocó asistir a una mujer que podía sacarse las esposas.

Además de los daños físicos de gravedad que pueden causar estas prácticas en las personas sin experiencia, los bomberos apuntaron también que las asistencias tienen un alto costo para la institución. En los últimos 3 años las atenciones a este tipo de situaciones les generó un gasto de más de 450.000 euros.