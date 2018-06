Afirma que le secuestraron extraterrestres y lo captó Google Earth

Un ufólogo británico asegura que fue secuestrado por extraterrestres y que el momento logró ser captado por satélites de Google Earth.

John Mooner es uno de los investigadores de fenómenos aeroespaciales anómalos más reconocidos, luego de que en 1993 su vida cambiara por completo, por una experiencia paranormal.

El hombre, que ahora es jefe de World Ufo Photos, una web que recopila fotos misteriosas de todo el mundo para investigarlas, ahora dice que cuenta con una prueba contundente de la ocasión en que fue secuestrado por extraterrestres.

Asegura que Google Earth logró captar el momento en que peleaba contra un ser espacial. "La aplicación me estaba dando problemas, así que busqué una opción on line y encontré el mapa de satélite de Google (Satdrops). Cuando descargué las imágenes de la web, pensé en buscar el área donde estuve el año pasado detectando ovnis. Lo que vi me dejó sin palabras... Me secuestraron y esta imagen de satélite es la prueba. En ella se ve cómo yo mismo luchaba contra un alienígena gris, golpeándolo en la cara", asegura él, según publica elmundo.es .

Aunque en el mundo reinen las versiones sobre la existencia de la vida fuera de la Tierra, Mooner relata inclusive que existen distintos tipos de habitantes extraterrestres. Cita a los Pleyadianos, como los más parecidos a los humanos, vienen de otra constelación y buscan el bien del planeta Tierra. Por otro lado, los Reptilianos son de gran tamaño y con caracterísitcas parecidas a reptiles. Los Grises son los "clásicos", delgados, con cabezas grandes y alargadas, y enormes ojos. Y por último los Nibiruanos, seres gigantes similares a los dioses egipcios.

Por otro lado, profesionales psicólogos y neurocientíficos que son escépticos a estos relatos, analizan el factor común de las personas que aseguran haber sido "abducidas" por estos seres.

Según un artículo del portal The Conversation, estas personas suelen mostrar una sintomatología muy parecida, con rasgos como el sonambulismo, pesadillas y algunos traumas psicológicos. Añade que otro factor común es la personalidad, ya que la mayoría son personas extremadamente fantasiosas.

Aseguran que todo se puede demostrar de forma sencilla gracias a la hipnosis, utilizada habitualmente para ayudar a personas con estrés postraumático a recordar no solo cosas que realmente ocurrieron, sino también fantasías tan exactas que el cerebro las había catalogado como reales.