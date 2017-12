"Soy un niño normal, tener Asperger no me hace raro"

El relato de Federico, el pequeño niño colombiano que explicó lo que significa padecer el síndrome de Asperger, conquistó las redes sociales y los corazones de los internautas.

Un niño colombiano acaparó totalmente las redes sociales, cuando se grabó y comenzó a explicar de qué se trata el síndrome de Asperger, y cómo él, siendo portador de la patología, podía vivir una vida como un niño normal.

Federico, el pequeño protagonista de este video, inicialmente pidió a la ciudadanía que entienda que el tener Asperger no significa estar enfermo y explica que lo único que siente es una hipersensibilidad hacia las cosa.“No soy un loco, ni un freak, ni un raro. Solo que mi manera de recibir y procesar la información es diferente. Mi mamá me explicó que organizó las cosas de distinta manera", expresa el pequeño.

De la misma forma, pidió a las personas a que comprendan a todos los niños y adultos que cuentan con la misma condición, ya que es muy complicado vivir en una sociedad donde solo te señalan por “ser diferente”.La madre Federico, explica que el niño tenía muchas ganas de contarle al mundo sobre lo que él vive, ya que se sentía incomprendido por sus compañeros de escuela.

La mujer asegura que desde hace años intenta explicar a su hijo lo que le ocurre ‘para que pueda tener más herramientas en la vida’. Lo que cuenta en el vídeo es el resultado de esas explicaciones, ‘aunque contadas con sus propias palabras’.

Para culminar el video, Federico refiere que es un niño como cualquier otro. “Tengo sueños e ilusiones. Solo quiero que me conozcan, me entiendan y me ayuden a encajar en la comunidad. Nuestros sentidos son más agudos. Yo escucho todos los sonidos al mismo tiempo. Por eso a veces me quedo en shock y me siento sobrecargado y Si quieres que sepa algo, solo dímelo con tus palabras. No entiendo muy bien el lenguaje no verbal", reporta El País de España.