'Pity' Álvarez se entrega y confiesa asesinato

El conocido cantante argentino de la banda de rock de los 80’ Viejas Locas, y vocalista de Intoxicados, se entregó a las autoridades argentinas y admitió ser el autor del disparo que acabó con la vida del hombre. Sin embargo, alegó que lo hizo en defensa propia.

Los reportes de la policía del vecino país indican que un testigo afirmó que el cantante discutió con un hombre y luego de eso le propinó varios disparos, para posteriormente darse a la fuga. Además, en el lugar del crimen se encontraron balas y un arma tirada.

En el momento que se entregó a las autoridades manifestó lo siguiente, "Yo fui el que disparó. No vengo a declarar, vengo a decir lo que pasó. Lo maté porque era entre él o yo. Cualquier animal haría lo mismo. Si no lo mataba yo, me mataba él”, expresó el artista, según reporta el medio