'Perdió' su auto en estacionamiento por meses y ahora debe USD 6.000

Ni siquiera era su auto, prestó el BMW de un amigo para viajar desde Escocia hasta Manchester para asistir a un concierto en junio. Luego de disfrutar del evento, volvió al establecimiento donde había estacionado el vehículo, pero como lo que ocurre a cualquiera, no recordaba el lugar exacto donde lo dejó.

Los buscó por horas dentro del local, y esas horas se convirtieron en días. Finalmente se dio por vencido y avisó al dueño del automóvil, quien lo reportó como perdido ante la Policía en agosto pasado.

Seis meses después, los policías se toparon con el automóvil en el estacionamiento y tras verificar la placa se percataron que estaba denunciado como perdido y llamaron al dueño, publica CNN.

Al conocer la situación, los uniformados no se contuvieron y acompañaron el aviso con una broma a través del Twitter.

We can't imagine what the ticket machine is going to say when they finally put the ticket in - £££££££££££££££££££££££££££££