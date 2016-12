Vin Diesel se disculpa luego de incomodar a youtuber

VIDEO. El actor de "Rápidos y Furiosos" fue entrevistado por una conocida youtuber brasileña, a quien llegó a incomodar por los halagos hacia su belleza.

La bloguera brasileña Carol Moreira fue la encargada de entrevistar al actor Vin Diesel sobre su próxima cinta, "XXX: The Return of Xander Cage", por semejante logro la youtuber se encontraba muy feliz pero aseguró sentirse muy incómoda por los constantes piropos de Diesel frente a la cámara.

En la conversación, halagó en repetidas oportunidades la apariencia física de la joven y, tras las críticas, se pronunció vía internet, publica el medio El Comercio.

"Como todos ustedes saben, intento mantener mis entrevistas juguetonas y divertidas, especialmente cuando estoy en la Zona Xander. Pero si ofendí a alguien, entonces déjenme disculparme, porque esa nunca fue mi intención", indicó Vin Diesel por medio de su cuenta en la red social Facebook.

A Carol Moreira le incomodó la actitud del protagonista de "Rápidos y furiosos". "Durante la entrevista Vin Diesel lució como enamorado de mí. Empezó a cantarme. Interrumpió la charla tres veces para hablar de eso, entonces no sabía muy bien qué hacer en esa situación tan delicada", dijo la comunicadora.

"Eso no me gustó. No fue bueno que interrumpa mi trabajo, en fin, admiro mucho su trabajo pero he terminado decepcionada con su actitud. Preparé muchas preguntas pero varias no pude hacerlas porque él gastó tiempo en hablar de mí, de mi belleza, lo cual no era el tema de la entrevista", añadió.

En la conversación se escucha a Vin Diesel mencionar que la youtuber es "linda" y "malditamente sexy", al punto de que no podía conceder la entrevista y requería que alguien lo salve por haberse "enamorado de la entrevistadora".