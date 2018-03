Versace le dice no a las pieles

La firma italiana ha anunciado que sus diseños ya no serán a base de pieles y de esta manera se une a las grandes marcas como Gucci, Michael Kors, Calvin Klein, Armani o Jimmy Choo que ya renunciaron a ese material.

Donatella Versace manifestó que su casa de alta costura deja de utilizar pieles en sus diseños, según afirmó la diseñadora en una entrevista con la revista británica 1843, del grupo Economist.

“¿Pieles? No quiero”, afirmó Donatella Versace. “No quiero matar animales para hacer moda”. “Eso no me parece bien”, añadió la hermana del fundador de la casa de modas milanesa. La revista subrayó que se trata de un “cambio de opinión” de la casa de alta costura: el miércoles, su página web todavía invitaba a sus clientes a comprar “abrigos decorados con pieles” muy llamativos.

Hace tiempo, Versace había rechazado imitar a otras marcas como Armani, Calvin Klein, Hugo Boss, Ralph Lauren o Gucci, que prohibieron el uso de pieles. La casa italiana fue vivamente criticada por las asociaciones de defensa de los animales por utilizar pieles animales, como el visón o el mapache, según la Humane Society International (HSI), que milita para terminar con el comercio de pieles.