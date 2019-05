The Rolling Stone cede derechos de 'Bitter Sweet Symphony' a The Verve

El litigio por ‘Bitter Sweet Symphony’, catalogada como uno de los himnos del brit pop, llegó a su fin ya que The Rolling Stones, que entabló una demanda por plagio, cedió todos los derechos al exvocalista de The Verve.

La canción Bitter Sweet Symphony, es en definitiva una de las composiciones más recordadas de finales de la década de 1990, con el cual la agrupación británica The Verve se catapultó a la fama internacional. Sin embargo, detrás de esta gran composición musical hubo un largo lío judicial, debido a que The Rolling Stones entabló una demanda.

La canción, que data del año 1997, interpretada por el vocalista y compositor de The Verve, Richard Ashcrof, tenía secuencias de cinco notas que fueron tomadas de la canción “The Last Time” de The Rolling Stones. Por ese motivo todo lo recaudado por la canción de la banda liderada por Aschcrof fue a parar para la agrupación de Mick Jagger.

Tras 22 años, finalmente la disputa por esta magnifica canción culminó, ya que Mick Jagger y Keith Richards, vocalista y guitarrista de The Rolling Stones han cedido los derechos de Bitter Sweet Symphony a Richard Ashcrof quien actualmente continúa con su carrera musical como solista.

El cantante británico comunicó la noticia a través de sus redes sociales: Calificó la decisión de Mick Jagger y Keith Fichards como un gesto amable y magnánimo. La canción en su versión instrumental de The Last Time, del álbum Out of our heads la puedes escuchar en este link