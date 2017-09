Sinatra hará bailar a artistas en el Teatro Municipal

Un espectáculo de danza jazz dirigido y coreografiado por Nicole Ayala Dijkhuis, que desplegará 11 bailarines en escena, con música en vivo de Purahéi Soul.

Sinatra songs narra la historia de varios personajes en un bar, cuyas idas y vueltas románticas surgen y transcurren dentro y fuera del local nocturno, con un repertorio basado en canciones del recordado músico estadounidense Frank Sinatra. Al respecto, Nicole Ayala Dijkhuis, directora y creadora del show, sostuvo: “Para esta obra elegimos a Sinatra porque él es un ícono del jazz”. Así, el público podrá disfrutar de temas como I`ve got you under my skin, Come fly with me, My Way, y New York, New York, interpretados en vivo por el dúo musical y su banda.

La intención de la profesional es demostrar que sí es posible producir obras de primer nivel en el Paraguay. “Uno de los objetivos es dejar un precedente en la cultura paraguaya. Pusimos todas las ganas y el talento en la obra. Nunca se preparó un espectáculo de estas características en nuestro país”, comentó Ayala, al tiempo de acotar: “Con este trabajo quiero generar un impacto artístico. Sinatra songs representa el desafío más grande de mi vida a nivel laboral”.

En la pieza, de 60 minutos de duración, además de Nicole, bailan Carolina Roa, Sara Dos Santos, Michelle Dijkhuis, Gianina Lepel, Lupe Sacco, Marcelo González, Juan José Núñez, Guido Santa Cruz, Hugo Rojas, y Hector Lara. El vestuario femenino estará a cargo de Beverly Kuhl, mientras que el masculino pertenece a Gilardini Moda Italiana.

El elenco ofrecerá tres funciones en diferentes horarios. De esta manera, el estreno de Sinatra songs, que será el sábado 7 de octubre, tendrá dos presentaciones: 19:00 y 21:00. En tanto, el domingo 8, el espectáculo está pactado a las 19:00 en el Teatro Municipal.