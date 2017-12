Shakira retrasa su gira hasta junio próximo

La artista anunció que no reanudará los conciertos de El Dorado World Tour hasta el próximo 5 de junio.

Shakira anunció hoy que su gira el Dorado World Tour empezará el próximo 5 de junio en Colonia (Alemania), la misma ciudad en la que tendría que haber empezado la gira el pasado mes de noviembre. No será hasta el 30 de junio que actuará en España, concretamente en Bilbao.

La cantante tenía previsto volver a los escenarios el próximo mes de enero, pero ha tenido que postergar por segunda vez la gira por Europa y Estados Unidos debido a la hemorragia en las cuerdas vocales de la que está convaleciente desde noviembre.

"He tenido que aceptar la realidad de que esta es una lesión que simplemente requiere de más tiempo y cuidado para sanar", ha escrito la artista en un mensaje difundido en sus perfiles de redes sociales. Una vez más, Shakira también ha agradecido a sus seguidores por "haber sido tan pacientes" mientras determinaba, junto a sus médicos, "el mejor plan de acción". "He vivido momentos en los que sus oraciones y mensajes cariñosos de ánimo, junto con el apoyo de mi familia, han sido lo único que me mantuvo con ánimo", ha trasladado a sus fans.