Selena Gomez será imagen de Puma

La cantante, actriz y productora colaborará con la marca para apoyar la linea de Mujer.

La reconocida marca deportiva PUMA anunció un partnership a largo plazo con la cantante, actriz y productora Selena Gomez, quien trabajará junto a la empresa alemana diseñando productos y creando campañas de marketing.

Selena comenzará su trabajo de forma inmediata y su primera aparición será en el contexto del

lanzamiento de Phenom, un nuevo modelo de calzado femenino.

“Ser parte de la familia PUMA es algo muy emocionante para mi”, dice Selena Gomez. “PUMA ha cambiado el juego al realizar el mash-up entre equipamiento deportivo y moda. Es increíble ver su influencia en el estilo y la cultura, y estoy ansiosa por ser parte de ello. Estoy esperando crear algo especial juntos. Hasta ahora tenemos proyectos muy cool en proceso”.

Selena y PUMA representan una gran combinación, no solo porque ella encaja perfecto con los valores de la marca, sino porque ella también posee una poderosa influencia sobre las mujeres jóvenes, debido a su integridad, empuje y manejo del éxito. Su trabajo con la marca será algo más que una simple aparición en campañas, ya que tendrá una voz activa ante los consumidores. Asimismo, este partnership incluye a PUMA y Selena trabajando juntos por causas cercanas al corazón de la actriz.

“Selena es auténtica, creativa, talentosa y ferozmente real. Ella es todo lo que actualmente las mujeres buscan en un modelo a seguir”, dice Adam Petrick, Brand and Marketing Global Director para PUMA. “Recientemente, ella ha demostrado cuán fuerte es en realidad. Con su honestidad y apertura acerca de vivir con Lupus ella ha entregado un increíble ejemplo de confianza, equilibrio y determinación para todos nosotros. Selena es un partner perfecto para PUMA ya que no tiene miedo de los desafíos que el mundo ofrece; ella lucha y perservera, algo que representa exactamente lo que somos como marca. Y no solo nos representa, sino que además ayudará a definir y fortalecer nuestro negocio en el área femenina”.

El negocio de Mujer de PUMA se ha revigorizado en los últimos años y se espera continue creciendo en esta área.