Selena Gomez comenzó a rodar la película de Woody Allen

La actriz y cantante es la nueva musa de Woody Allen y es la protagonista de la próxima película del director.

Este martes, medios internacionales han publicado las primeras imágenes del rodaje que protagonizará Selena Gomez de la mano de Woody Allen y que contará la historia romántica de un grupo de adolescentes que se convierten en adultos.

Según publica El País, por ahora no se conoce el título de este nuevo proyecto del genio neoyorquino, que el próximo mes de diciembre estrenará el largometraje Wonder Wheel, protagonizado por Kate Winslet y Justin Timberlake. La nueva y misteriosa producción de Woody seguirá los pasos a Wonder Wheelque se estrenará como broche final del Festival de Cine de Nueva York en octubre. El drama, que protagoniza James Belushi, Justin Timberlake y Kate Winslet, está ambientado en 1950 en Coney Island y será lanzado también por Amazon el 1 de diciembre. A los cines llegará el próximo 22 de diciembre.