Se cumplen diez años de la muerte del incomparable Michael Jackson

Sus logros son de una leyenda, primer artista en ganar ocho Grammy en la misma noche. El primer artista en vender más de un millón de pistas digitales en una semana.

El 5 de marzo de 2009, se anunciaba una nueva gira mundial de Michael Jackson: This is it. Las entradas para el primer show se agotaron en una hora, el tour iba a ser de diez presentaciones y terminaron programándose 50.

Nunca llegó a estrenar el espectáculo y This is it se lanzó como un documental con imágenes de backstage tomadas entre marzo y junio del año de su muerte. Ese fue su acto final.