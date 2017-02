Scarlett Johansson: “La monogamia no es natural”

VIDEO. La actriz Scarlett Johansson habló sobre el matrimonio y aseguró que es una cuestión “muy romántica”, sin embargo mencionó que la monogamia no es natural.

Johansson habló en una entrevista cedida a Playboy, la cual fue publicada solo tres semanas después de haber anunciado el fin de su matrimonio con el periodista francés Romain Dauriac, de acuerdo a lo publicado por Emol.

"Creo que la idea del matrimonio es muy romántica, es hermosa, y en la práctica puede ser algo muy bello. Pero no creo que sea natural ser una persona monógama. Tal vez sea cuestionada por decir esto, pero creo que implica trabajo, y mucho trabajo. Y el hecho de que sea un trabajo para mucha gente— para todos — prueba que no es algo natural. (La monogamia) es un hecho que yo respeto mucho, y el cual he practicado, pero definitivamente va en contra de un instinto que permite ver más allá", dijo.

Johansson en su momento también fue esposa del actor Ryan Reynolds.

Johansson habló con Playboy en el marco de la promoción de "Ghost in the Shell", producción de Rupert Sanders basada en el popular manga de Masamune Shirow y Jonathan Herman.

Más detalles en el vídeo de abajo: