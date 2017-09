Scarlett Johansson está divorciada

La actriz acordó en privado con su ex marido, Romain Dauriac, los términos de su separación y la custodia de su hija.

A principios de año, Scarlett Johansson y Romain Dauriac ponían fin a dos años de matrimonio. En un primer momento se esperaba que el divorcio se resolviera en términos amigables, pues poco después de saltar la noticia ambos posaban juntos en un evento en Nueva York. Pero eso duró poco, pues los siguientes seis meses han estado batallando por la custodia de su única hija.

Según ha informado Page Six, la pareja firmó el acuerdo de divorcio el pasado martes en la Corte Suprema de Manhattan. Aunque es probable que los términos del acuerdo no vayan a trascender, pues después de que se difundiera el pasado marzo que Scarlett Johansson había denunciado a su exmarido, con quien se casó en secreto en 2014, para que no se llevara a su única hija a vivir a Francia y hubiera acusaciones cruzadas de por medio decidieron seguir con la batalla por la custodia en la intimidad.