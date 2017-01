Salma Hayek publica foto sin filtro ni maquillaje

La actriz mexicana se mostró sin ninguna gota de maquillaje y subió la fotografía a su cuenta oficial de Instagram logrando el apoyo de todos sus fans.

Salma Hayek compartío una imagen en su cuenta oficial de Instagram en donde se la puede ver sin filtros ni maquillajes como la propia actriz mencionó en dicha fotografía.

Hayek usó la imagen para mostrar a sus fans su rostro previo al lunes. "Esta es mi cara de "Ayy no! mañana es lunes" #nomakeup #nofilter", escribió.

Según el portal El Universal, Salma apareció el pasado diciembre en el avance de la nueva película de Eugenio Derbez, "How to be a latin lover".