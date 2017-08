Ronnie Wood reveló la grave enfermedad que padeció

Durante una entrevista con el diario británico Daily Mail, Ronnie Wood reveló que hace tres meses fue diagnosticado con cáncer de pulmón.

Ronnie Wood, guitarrista de los Rolling Stones contó como el devastador diagnóstico, que mantuvo en secreto hasta el día de hoy, lo llevó a transitar el periodo más oscuro de su vida, llegando a planear la forma de decirle adiós a su familia. También habló sobre la decisión de no pasar por quimioterapia, ya que no quería perder su famosa cabellera, publica el portal argentino La Nación.

"Tuve que pelear contra un cáncer de pulmón. Hubo una semana en donde todo estaba pendiente de un hilo, podría haber sido el final del show, el momento de decir adiós", dijo el músico de 70 años. El diagnóstico llegó después de que se hiciera un chequeo de rutina, fue allí cuando su médico le pidió hacer estudios más profundos de corazón, pulmones y sangre. "Le dije que sí y después de unos días volvió con la noticia de que tenía una supernova quemándome mi pulmón izquierdo. Para ser sincero no me sorprendió, sabía que no me había hecho radiografías de pecho desde el 2002 cuando estuve en la clínica de rehabilitación", recordó Wood. "Me preguntó que quería hacer y mi respuesta fue simple, 'sacámelo'".

El guitarrista también contó que pese a todo no quería someterse a sesiones de quimioterapia, porque no quería perder su cabello.