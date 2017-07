Robert Pattinson y FKA Twigs, a un paso del altar

El actor habló por primera vez de la relación que mantiene con la cantante británica y afirma que están comprometidos.

Unos tres años de relación llevan Robert Pattinson con la cantante FKA Twigs, y ahora por primera vez el actor ha hablado de su pareja. Y una sola vez le ha bastado para acaparar titulares: el intérprete ha dicho en una radio estadounidense que están “más o menos” comprometidos.

Cuando Howard Stern le preguntó al actor, de 31 años, si él y la cantante, de 29, estaban comprometidos, Pattinson respondió: “Sí, algo así”. Según le contó el martes al presentador, el motivo por el que quieren mantener su relación apartada del foco mediático es por algunas fans algo alocadas. Aunque ha concedido que hay veces en las que le gustaría poder contar más cosas de su vida. “Es una de las cosas más frustrantes del mundo. Porque quieres ser capaz de poder abrirte más, pero tienes que mantenerte en tu posición y tomar la decisión de si quieres dejar entrar en tu vida a la gente loca”, dijo Pattinson, publica el portal El País de España.

La pareja decidió mantenerse con perfil bajo ya que poco después de hacerse pública su relación, pues la cantante británica empezó a recibir insultos e insultos racistas por parte de algunos de los seguidores de su pareja. “Es muy duro y difícil de explicar lo terrible que es” o “No hay canción que cante o baile o que interprete que les demuestre que no soy un mono” denunciaba la cantante de música electrónica y experimental durante una entrevista con The New York Times en mayo de 2015.