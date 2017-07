Rihanna mostró un atrevido escote

El vestido elegido por la cantante se llevó todas las miradas en la presentación de "Valerian" en Londres.

Cuando Rihanna se presentó en la première en Londres de Valerian and The City of a Thousand Planets, los fotógrafos abandonaron cualquier otro interés y las redes sociales comenzaron a arder.

La cantante y actriz optó por realzar su busto con un push-up intenso que dejó en el olvido al vestido de suave rosa que lució en la presentación realizada en Los Ángeles de la película de Luc Besson que protagonizan Cara Delevingne y Dane DeHaan.